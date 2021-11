மாவட்ட செய்திகள்

காஞ்சீபுரம் மாவட்டத்தில் 500 முகாம்கள் அமைத்து தடுப்பூசி செலுத்த இலக்கு + "||" + The aim is to set up 500 camps in Kanchipuram district and vaccinate

காஞ்சீபுரம் மாவட்டத்தில் 500 முகாம்கள் அமைத்து தடுப்பூசி செலுத்த இலக்கு