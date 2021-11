மாவட்ட செய்திகள்

ஊரெல்லாம் வெள்ளக்காடாக காட்சியளிக்கும் இந்த ஆண்டாவது உடன்குடி அருகே வறண்டு கிடக்கும் தாங்கைகுளத்திற்குதண்ணீர் வருமா என்ற விவசாயிகள் ஏக்கப் பெருமூச்சு விட்டு வருகின்றனர் + "||" + Farmers are sighing with nostalgia as to whether water will come to the arid Thangaikulam near Udankudi this year, when the city is flooded

ஊரெல்லாம் வெள்ளக்காடாக காட்சியளிக்கும் இந்த ஆண்டாவது உடன்குடி அருகே வறண்டு கிடக்கும் தாங்கைகுளத்திற்குதண்ணீர் வருமா என்ற விவசாயிகள் ஏக்கப் பெருமூச்சு விட்டு வருகின்றனர்