மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துககுடியில் பணம் கேட்டு தொழிலாளியை அரிவாளால் வெட்டிய 2பேர் கைது செய்யப்பட்டனர் + "||" + Two persons were arrested in Thoothukudi for cutting a worker with a scythe for money

தூத்துககுடியில் பணம் கேட்டு தொழிலாளியை அரிவாளால் வெட்டிய 2பேர் கைது செய்யப்பட்டனர்