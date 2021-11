மாவட்ட செய்திகள்

குமரி மாவட்டத்தில் வெள்ள பாதிப்புகளை ஆய்வு செய்வதற்காக முதல்அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் இன்று விமானம் மூலம் தூத்துக்குடிக்கு வருகிறார் + "||" + Chief Minister MK Stalin arrives in Thoothukudi today by plane to inspect the flood damage in Kumari district

