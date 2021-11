மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் 1611 வாக்குச்சாவடிகளில் நேற்று 2வது நாளாக வாக்காளர் பட்டியல் திருத்த சிறப்பு முகாம் நடந்தது + "||" + A special camp to edit the voter list was held on the 2nd day yesterday at 1611 polling booths in Thoothukudi district

