மாவட்ட செய்திகள்

பழனியில்ஸ்டீயரிங் பழுதால் தடுப்பில் மோதிய அரசு பஸ்அதிர்ஷ்டவசமாக பயணிகள் உயிர் தப்பினர் + "||" + In Palani Government bus collided with a steering wheel Fortunately the passengers survived

பழனியில்ஸ்டீயரிங் பழுதால் தடுப்பில் மோதிய அரசு பஸ்அதிர்ஷ்டவசமாக பயணிகள் உயிர் தப்பினர்