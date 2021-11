மாவட்ட செய்திகள்

வேலூரில் ராட்சத பாறை சரிந்து வீட்டின் மீது விழுந்து பெண் பலி. மகளை மீட்கும் பணி தீவிரம் + "||" + The giant rock fell on the house and killed the girl

வேலூரில் ராட்சத பாறை சரிந்து வீட்டின் மீது விழுந்து பெண் பலி. மகளை மீட்கும் பணி தீவிரம்