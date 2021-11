மாவட்ட செய்திகள்

60 வீடுகளின் மேற்கூரை சிமெண்டு பூச்சுகள் பெயர்ந்து விழுந்தன + "||" + The roof coatings of 60 houses in 2 villages were shifted and collapsed

