மாவட்ட செய்திகள்

காவிரி-குண்டாறு திட்டத்திற்கு மத்திய அரசு அனுமதி வழங்க கூடாது - பசவராஜ் பொம்மை பேச்சு + "||" + The Central Government should not grant permission for the Cauvery-Gundaru project

காவிரி-குண்டாறு திட்டத்திற்கு மத்திய அரசு அனுமதி வழங்க கூடாது - பசவராஜ் பொம்மை பேச்சு