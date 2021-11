மாவட்ட செய்திகள்

பசவராஜ் பொம்மைக்கு உறுதுணையாக 2 துணை முதல்-மந்திரிகளை நியமிக்க பா.ஜனதா மேலிடம் முடிவு + "||" + The BJP has decided to appoint 2 Deputy First Ministers

பசவராஜ் பொம்மைக்கு உறுதுணையாக 2 துணை முதல்-மந்திரிகளை நியமிக்க பா.ஜனதா மேலிடம் முடிவு