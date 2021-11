மாவட்ட செய்திகள்

நெல்லையில் நேற்று நடந்த நெல்லை தினத்தந்திமேலாளர் த ஜனார்த்தனன் இல்ல திருமண விழாவில் தினத்தந்தி குழுமத்தின் தலைவர் சி பாலசுப்பிரமணிய ஆதித்தன் கலந்து கொண்டு மணமக்களை வாழ்த்தினார் + "||" + C Balasubramaniam Adithan, Chairman, Daily thanthi Group, attended the wedding ceremony of T Janardhanan, manager, Daily thanthi, at Nellai yesterday and greeted the bride and groom.

