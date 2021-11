மாவட்ட செய்திகள்

ஏரி மதகு உடைந்து 3 கிராமத்துக்குள் தண்ணீர் புகுந்தது + "||" + The lake broke and water flooded into 3 villages

ஏரி மதகு உடைந்து 3 கிராமத்துக்குள் தண்ணீர் புகுந்தது