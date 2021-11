மாவட்ட செய்திகள்

சூரிய ஒளி மின் திட்டத்துக்கு நிலம் எடுக்கக் கூடாது- கிராம மக்கள் கலெக்டரிடம் மனு + "||" + Land should not be taken for solar power project- Petition to Village Collector

சூரிய ஒளி மின் திட்டத்துக்கு நிலம் எடுக்கக் கூடாது- கிராம மக்கள் கலெக்டரிடம் மனு