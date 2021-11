மாவட்ட செய்திகள்

ஏற்காட்டில் உரக்குடோன் மீது மரம் விழுந்ததில் 5 பெண்கள் படுகாயம் + "||" + Five women were injured when a tree fell

ஏற்காட்டில் உரக்குடோன் மீது மரம் விழுந்ததில் 5 பெண்கள் படுகாயம்