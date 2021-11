மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடி துப்பாக்கி சூடு சம்பவம் தொடர்பாக ஒருநபர் ஆணையத்தின் 32வது கட்ட விசாரணை நேற்று தொடங்கியது

The 32nd phase of the oneman commission in connection with the Thoothukudi shooting incident began yesterday

