மாவட்ட செய்திகள்

திருச்செந்தூரில் முதியவர்கள், மாற்றுத்திறனாளிகள் கடற்கரையில் இருந்து கோவிலுக்கு செல்ல பேட்டரி கார் வசதி செய்யப்பட உள்ளதாக, கலெக்டர் செந்தில்ராஜ் தெரிவித்தார் + "||" + In Thiruchendur, a battery car facility will be set up for the elderly and the disabled to go to the temple from the beach, said Collector Senthilraj

திருச்செந்தூரில் முதியவர்கள், மாற்றுத்திறனாளிகள் கடற்கரையில் இருந்து கோவிலுக்கு செல்ல பேட்டரி கார் வசதி செய்யப்பட உள்ளதாக, கலெக்டர் செந்தில்ராஜ் தெரிவித்தார்