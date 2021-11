மாவட்ட செய்திகள்

விளாத்திகுளத்தில் மகள் திருமணம் முடிந்த மறுநாள் ஆற்றில் தவறி விழுந்த பெண் இறந்து போனார் + "||" + The woman died after falling into a river the day after her daughter's wedding in Vilathikulam

விளாத்திகுளத்தில் மகள் திருமணம் முடிந்த மறுநாள் ஆற்றில் தவறி விழுந்த பெண் இறந்து போனார்