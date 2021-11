மாவட்ட செய்திகள்

அகில இந்திய கராத்தே போட்டியில் திருச்செந்தூர் ஆதித்தனார் கல்லூரி மாணவர்கள் சாதனை படைத்துள்ளனர் + "||" + Thiruchendur Adithyanar College students have created a record in the All India Karate Competition

அகில இந்திய கராத்தே போட்டியில் திருச்செந்தூர் ஆதித்தனார் கல்லூரி மாணவர்கள் சாதனை படைத்துள்ளனர்