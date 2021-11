மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடியில் ஆள் மாறாட்டம் செய்து ரூ20 லட்சம் மதிப்புள்ள நிலத்தை மோசடி செய்த 2 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர். + "||" + Two persons have been arrested in Thoothukudi for impersonating and swindling land worth Rs 20 lakh

