மாவட்ட செய்திகள்

20 ஆண்டுகளாக வறண்டு கிடக்கும் செட்டேரி அணை. ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற கோரிக்கை + "||" + Chetteri Dam, which has been dry for 20 years

20 ஆண்டுகளாக வறண்டு கிடக்கும் செட்டேரி அணை. ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற கோரிக்கை