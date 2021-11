மாவட்ட செய்திகள்

வாடிக்கையாளர் போல் நடித்து காசோலையில் போலி கையெழுத்து போட்டு வங்கியில் மோசடி; 2 பேர் கைது + "||" + Bank fraud by pretending to be a customer and forging signatures on checks; 2 people arrested

