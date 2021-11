மாவட்ட செய்திகள்

சேதமடைந்த கிருஷ்ணா நதி கால்வாய் சீரமைக்கும் பணிகள் மீண்டும் தொடக்கம் + "||" + Restoration work on the damaged Krishna River canal has resumed

சேதமடைந்த கிருஷ்ணா நதி கால்வாய் சீரமைக்கும் பணிகள் மீண்டும் தொடக்கம்