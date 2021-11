மாவட்ட செய்திகள்

மதுரையில் இருந்து தூத்துக்குடிக்கு லோடுஆட்டோவில் ரூ.3 லட்சம் கஞ்சா கடத்தி வந்த வாலிபரை போலீசார் கைது செய்தனர் + "||" + Police have arrested a youth who smuggled Rs 3 lakh in cannabis from Madurai to Thoothukudi in a load auto

மதுரையில் இருந்து தூத்துக்குடிக்கு லோடுஆட்டோவில் ரூ.3 லட்சம் கஞ்சா கடத்தி வந்த வாலிபரை போலீசார் கைது செய்தனர்