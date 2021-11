மாவட்ட செய்திகள்

விளாத்திகுளம் அருகே கார்களில் வந்து ஆடு திருடியவர்களை கைது செய்ததுடன், மீட்கப்பட்ட ஆடுகளை உரியவர்களிடம் மாவட்ட போலீஸ் சூப்பிரண்டு ஜெயக்குமார் ஒப்படைத்தார் + "||" + District Police Superintendent Jayakumar arrested those who came in cars near Vilathikulam and stole the goats and handed over the recovered goats to the rightful owners

