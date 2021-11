மாவட்ட செய்திகள்

குறைந்தபட்ச ஊதிய அரசாணையை உடனே வெளியிட வேண்டும் + "||" + The minimum wage order should be issued immediately

குறைந்தபட்ச ஊதிய அரசாணையை உடனே வெளியிட வேண்டும்