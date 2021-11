மாவட்ட செய்திகள்

நத்தம் பஸ் நிலையத்தில் கண்டக்டரை தாக்கிய கார் டிரைவர் கைது + "||" + The driver of the car that attacked the conductor was arrested

நத்தம் பஸ் நிலையத்தில் கண்டக்டரை தாக்கிய கார் டிரைவர் கைது