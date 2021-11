மாவட்ட செய்திகள்

நூல் விலை உயர்வை கண்டித்துவாரம்தோறும் 3 நாட்கள் வேலைநிறுத்தம்விசைத்தறி சங்கங்கள் கூட்டமைப்பு அறிவிப்பு + "||" + Announcement by the Federation of Power Loom Associations to strike 3 days a week to condemn the rise in yarn prices

நூல் விலை உயர்வை கண்டித்துவாரம்தோறும் 3 நாட்கள் வேலைநிறுத்தம்விசைத்தறி சங்கங்கள் கூட்டமைப்பு அறிவிப்பு