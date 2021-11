மாவட்ட செய்திகள்

பாலியல் குற்றங்கள் குறித்து மாணவிகள் புகார் அளிக்க தயங்க கூடாது என்று மாவட்ட போலீஸ் சூப்பிரண்டு ஜெயக்குமார் அறிவுறுத்தியுள்ளார் + "||" + District Superintendent of Police Jayakumar advised students not to hesitate to lodge complaints about sexual offenses

பாலியல் குற்றங்கள் குறித்து மாணவிகள் புகார் அளிக்க தயங்க கூடாது என்று மாவட்ட போலீஸ் சூப்பிரண்டு ஜெயக்குமார் அறிவுறுத்தியுள்ளார்