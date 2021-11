மாவட்ட செய்திகள்

ஓட்டப்பிடாரத்திலுள்ள வ.உ.சி. இல்லத்தில் அவரது சிலைக்கு கனிமொழி எம்.பி. மற்றும் அமைச்சர்கள் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர் + "||" + Kanimozhi MP ministers wore garlands and paid homage to the voc statue at ottapidaram

ஓட்டப்பிடாரத்திலுள்ள வ.உ.சி. இல்லத்தில் அவரது சிலைக்கு கனிமொழி எம்.பி. மற்றும் அமைச்சர்கள் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர்