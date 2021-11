மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடி அருகே கனமழையால் 200 ஏக்கரில் பயிரிடப்பட்டுள்ள வாழைகளை வெள்ளநீர் சூழ்ந்துள்ளதால் விவசாயிகள் கவலை அடைந்துள்ளனர் + "||" + Farmers are worried as heavy rains near Thoothukudi have inundated bananas planted on 200 acres

