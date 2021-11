மாவட்ட செய்திகள்

திண்டுக்கல் மாவட்ட டாஸ்மாக் கடைகளில்கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்தியவர்களுக்கு மட்டுமே மது விற்பனை + "||" + In Tasmac stores in Dindigul district Sale of alcohol only to those who have been vaccinated against corona

