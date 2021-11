மாவட்ட செய்திகள்

வீடூர் அணைக்கு வினாடிக்கு 3600 கனஅடி நீர்வரத்து + "||" + 3600 cubic feet per second water supply to Veeduur Dam

வீடூர் அணைக்கு வினாடிக்கு 3600 கனஅடி நீர்வரத்து