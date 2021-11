மாவட்ட செய்திகள்

கைதிகளின் மருத்துவ பரிசோதனை நெறிமுறைகளை மாற்றி அமைக்க வேண்டும்-தமிழக அரசுக்கு, மதுரை ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + Madurai iCourt order to change the medical examination protocol of prisoners - Government of Tamil Nadu

கைதிகளின் மருத்துவ பரிசோதனை நெறிமுறைகளை மாற்றி அமைக்க வேண்டும்-தமிழக அரசுக்கு, மதுரை ஐகோர்ட்டு உத்தரவு