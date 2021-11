மாவட்ட செய்திகள்

ஸ்ரீவைகுண்டம் அரசு கிளை நூலகத்தில் தேசிய நூலக வாரவிழாவை முன்னிட்டு தமிழர் தந்தை சி.பா.ஆதித்தனார் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தப்பட்டது + "||" + Srivaikuntam Government Branch Library pays homage to the statue of Tamil father CP Adithyanar on the eve of National Library Week

ஸ்ரீவைகுண்டம் அரசு கிளை நூலகத்தில் தேசிய நூலக வாரவிழாவை முன்னிட்டு தமிழர் தந்தை சி.பா.ஆதித்தனார் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தப்பட்டது