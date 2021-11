மாவட்ட செய்திகள்

ஆதிச்சநல்லூர் அகழாய்வில் கண்டறியப்பட்ட முதுமக்கள் தாழியை கனிமொழி எம்பி முன்னிலையில் திறந்து பார்வையிட்டனர் + "||" + The old men found in the Adichanallur excavation opened and visited the shrine in the presence of Kanimozhi MP

ஆதிச்சநல்லூர் அகழாய்வில் கண்டறியப்பட்ட முதுமக்கள் தாழியை கனிமொழி எம்பி முன்னிலையில் திறந்து பார்வையிட்டனர்