மாவட்ட செய்திகள்

திருக்கோவிலூர் பகுதியில் 5 ஆயிரம் ஏக்கர் பயிர்கள் மூழ்கின + "||" + 5000 acres of crops were submerged in the Tirukovilur area

திருக்கோவிலூர் பகுதியில் 5 ஆயிரம் ஏக்கர் பயிர்கள் மூழ்கின