வினாடிக்கு 1¼ லட்சம் கனஅடி நீர் வெளியேற்றம்கடலூர் தென்பெண்ணையாற்று கரையில் உடைப்பு; 6 ஆயிரம் வீடுகளுக்குள் தண்ணீர் புகுந்தது வெள்ளத்தில் சிக்கிய 32 மாணவிகள் மீட்பு- 10 ஆயிரம் பேர் முகாமில் தங்கவைப்பு