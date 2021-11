மாவட்ட செய்திகள்

மேல்மலையனூர் அருகேபண்ணைக்குள் வெள்ளம் புகுந்து 3 ஆயிரம் கோழிகள் செத்தன + "||" + Near Melmalayanur The farm was flooded and 3000 chickens died

