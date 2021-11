மாவட்ட செய்திகள்

வேட்டவலம் அருகே ஆற்று வெள்ளத்தில் சிக்கிய 11 பேர் கயிறு கட்டி மீட்பு + "||" + Eleven people stranded in river floods near Vettavalam have been rescued

வேட்டவலம் அருகே ஆற்று வெள்ளத்தில் சிக்கிய 11 பேர் கயிறு கட்டி மீட்பு