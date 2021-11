மாவட்ட செய்திகள்

2 பேர் விடுதலையை ரத்துசெய்யாவிட்டால் உள்துறை செயலாளர் ஆஜராக நேரிடும்- மதுரை ஐகோர்ட்டு எச்சரிக்கை + "||" + If the release of 2 persons is not canceled, the Home Secretary will appear - Madurai I-Court warns

2 பேர் விடுதலையை ரத்துசெய்யாவிட்டால் உள்துறை செயலாளர் ஆஜராக நேரிடும்- மதுரை ஐகோர்ட்டு எச்சரிக்கை