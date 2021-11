மாவட்ட செய்திகள்

கும்மிடிப்பூண்டி அருகே சிமெண்ட் கற்களை ஏற்றி சென்ற போது டிராக்டர் கவிழ்ந்து விபத்து; பெண் உள்பட 2 பேர் படுகாயம் + "||" + Tractor overturns while loading cement stones near Gummidipoondi; Two people, including a woman, were injured

கும்மிடிப்பூண்டி அருகே சிமெண்ட் கற்களை ஏற்றி சென்ற போது டிராக்டர் கவிழ்ந்து விபத்து; பெண் உள்பட 2 பேர் படுகாயம்