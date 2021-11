மாவட்ட செய்திகள்

பெண் குழந்தைகளை யாரும் தொட்டு பேச அனுமதிக்க கூடாது, இதுவிசயத்தில் பெற்றோர்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும் என்று மாவட்ட போலீஸ் சூப்பிரண்டு ஜெயக்குமார் அறிவுறுத்தி உள்ளார் + "||" + District Superintendent of Police Jayakumar has advised parents not to allow girls to touch anyone

பெண் குழந்தைகளை யாரும் தொட்டு பேச அனுமதிக்க கூடாது, இதுவிசயத்தில் பெற்றோர்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும் என்று மாவட்ட போலீஸ் சூப்பிரண்டு ஜெயக்குமார் அறிவுறுத்தி உள்ளார்