மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடி மாவட்ட விவசாயிகள் மானாவாரி பயற வகை விதைப்பண்ணை அமைத்து பயன்பெறலாம் என்று தூத்துக்குடி விதைச்சான்று மற்றும் அங்ககச்சான்று உதவி இயக்குநர் அசோகன் தெரிவித்துள்ளார் + "||" + Asokan, Assistant Director, Thoothukudi Seed Certification and Organic Certification, said that farmers in Thoothukudi district can set up and use rainfed pulses

தூத்துக்குடி மாவட்ட விவசாயிகள் மானாவாரி பயற வகை விதைப்பண்ணை அமைத்து பயன்பெறலாம் என்று தூத்துக்குடி விதைச்சான்று மற்றும் அங்ககச்சான்று உதவி இயக்குநர் அசோகன் தெரிவித்துள்ளார்