தூத்துக்குடியில் அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி தொடங்க வேண்டும் என்று மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்டு கட்சி மாநாட்டில் வலியுறுத்தப்பட்டு உள்ளது

