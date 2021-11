மாவட்ட செய்திகள்

நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலில் போட்டியிட விரும்பும் தூத்துக்குடி வடக்கு மாவட்ட திமுகவினருக்கு விருப்ப மனுக்களை அமைச்சர் கீதாஜீவன் வழங்கினார் + "||" + Minister Geethajeevan presented petitions to DMK candidates in Thoothukudi North District who want to contest in the Urban Local Government Elections

நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலில் போட்டியிட விரும்பும் தூத்துக்குடி வடக்கு மாவட்ட திமுகவினருக்கு விருப்ப மனுக்களை அமைச்சர் கீதாஜீவன் வழங்கினார்