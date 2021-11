மாவட்ட செய்திகள்

மீனவர்கள் கடலில் பிடித்து வரும் மீன்களை சேமிக்க கிட்டங்கி கட்டுவதற்கு உதவி வழங்கப்பட உள்ளதாக, அமைச்சர் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்தார் + "||" + Minister Anita Radhakrishnan said that assistance will be provided to build warehouses to store fish caught by fishermen in the sea

மீனவர்கள் கடலில் பிடித்து வரும் மீன்களை சேமிக்க கிட்டங்கி கட்டுவதற்கு உதவி வழங்கப்பட உள்ளதாக, அமைச்சர் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்தார்