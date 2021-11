மாவட்ட செய்திகள்

கே.வி.குப்பத்தில் மறியலில் ஈடுபட்ட எம்.எல்.ஏ. உள்பட 66 பேர் கைது + "||" + The MLA involved in the riot. 66 people were arrested, including

கே.வி.குப்பத்தில் மறியலில் ஈடுபட்ட எம்.எல்.ஏ. உள்பட 66 பேர் கைது