மாவட்ட செய்திகள்

நந்தியாற்றின் குறுக்ேக தரைப்பாலம் தண்ணீரில் மூழ்கியதால் பிணத்தை எடுத்துச்செல்ல அவதி + "||" + Suffering to carry the body as the ground bridge was submerged in water

நந்தியாற்றின் குறுக்ேக தரைப்பாலம் தண்ணீரில் மூழ்கியதால் பிணத்தை எடுத்துச்செல்ல அவதி