மாவட்ட செய்திகள்

கணவன்-மனைவி போல் ஒரே வீட்டில் சேர்ந்து வாழ்ந்த காதலிக்கு கொலை மிரட்டல்; ஆணழகன் பட்டம் வென்றவர் கைது + "||" + Death threats to a girlfriend who lived in the same house as husband and wife; Aanazhagan winner arrested

கணவன்-மனைவி போல் ஒரே வீட்டில் சேர்ந்து வாழ்ந்த காதலிக்கு கொலை மிரட்டல்; ஆணழகன் பட்டம் வென்றவர் கைது