மாவட்ட செய்திகள்

ஸ்ரீவைகுண்டம் தாலுகாவில் கல் குவாரி அமைக்க எதிர்ப்பு தெரிவித்து ஸ்ரீமூலக்கரை பகுதி கிராம மக்கள் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் மனு கொடுத்தனர் + "||" + Villagers of Srimulakkara area petitioned the Collector's Office against the construction of a stone quarry in Srivaikuntam taluka

